Stuttgarter Autokonzern Neue Eigentümer, alte Privilegien: Mercedes verkauft weltgrößte Niederlassung
12.05.2026 - 21:31 Uhr
Der Stuttgarter Mercedes-Benz-Konzern ist bei seinem Plan, die konzerneigenen Niederlassungen an private Betreiber zu verkaufen, einen bedeutenden Schritt vorangekommen. Die Niederlassung Berlin-Brandenburg, zu der auch der prestigeträchtige Standort am Berliner Salzufer gehört, geht an den internationalen Autohändler Global Auto Holdings (GAHL) mit Sitz im Vereinigten Königreich.