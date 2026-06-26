Stuttgarter Autozulieferer Bosch Der Chefoptimist geht von Bord
Stefan Hartung galt als unerschütterlicher Optimist. Sein überraschender Abschied von Bosch wirft Fragen auf – über die Zukunft des Konzerns und der deutschen Industrie.
Stefan Hartung galt als unerschütterlicher Optimist. Sein überraschender Abschied von Bosch wirft Fragen auf – über die Zukunft des Konzerns und der deutschen Industrie.
Stefan Hartung ist ein Manager von einem Schlag, der in der Wirtschaft selten geworden ist. Selbst in der tiefsten Krise verbreitet er eine Zuversicht, die von innen zu kommen scheint und geradezu ansteckend wirkt. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, spricht er weder von einem Problem noch von einer Herausforderung, sondern von einem „Thema für Optimisten“. Also für ihn.