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  4. Trümpfe für Tamas Detrich und das Stuttgarter Ballett: Herz und Kampfgeist

Stuttgarter Ballett Trümpfe für Tamas Detrich und das Stuttgarter Ballett: Herz und Kampfgeist

Stuttgarter Ballett: Trümpfe für Tamas Detrich und das Stuttgarter Ballett: Herz und Kampfgeist
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Tamas Detrich ist seit 2018 Intendant des Stuttgarter Balletts Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Vertrag von Stuttgarts Ballettintendant Tamas Detrich ist bis 2031 verlängert – das eröffnet Räume für mutige Projekte, kommentiert unser Autor.

Tamas Detrich, Intendant des weltweit renommierten Stuttgarter Balletts, und Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg Baden-Württemberg, haben einen neuen Vertrag für Detrich unterschrieben. Vorzeitig ist der bis 2028 laufende Vertrag verlängert – für sich genommen ein klarer Vertrauensbeweis für Tamas Detrich.

 

Die Verlängerung „bis mindestens August 2031“ – mit der Möglichkeit zwei weiterer Jahre – lässt jedoch doppelt aufhorchen. Zum einen ist früh Klarheit geschaffen, mit wem an der Spitze das Stuttgarter Ballett eben dies bleiben will – spitze. Das eröffnet Tamas Detrich nach einem auch mit internationalen Tourneen und der wichtigen Positionierung der Kompanie verbundenen Durchatmen in dieser und der nächsten Spielzeit Räume für künstlerisch mutige Projekte. Wie sehr diese gerade in scheinbar schwieriger Gesamtlage beflügeln können, hat Tamas Detrich aus seinen Jahren an der Seite von Reid Anderson selbst in bester Erinnerung.

In Stuttgart uraufgeführt: Roman Novitzkys „The Place of Choice“ Foto: Stuttgarter Ballett

Zum anderen gilt: Das Bild des dem Erbe John Crankos verpflichteten und das Stuttgarter Ballettwunder aus ganzem Herzen immer neu belebenden Intendanten Tamas Detrich sollte nicht täuschen. Sieht Detrich den Anspruch, eine der weltbesten Ballett-Kompanien unter entsprechenden Voraussetzungen zu lenken, als gefährdet an, zeigt er Kampfgeist. Detrich gab dem Protest gegen die Kürzung von mehr als vier Millionen Euro Förderung der Staatstheater Stuttgart durch die Stadt Stuttgart von Januar 2026 an früh eine scharfe und präzise Stimme. Und seine Botschaft bleibt: Wer nach weiteren Einschnitten ruft, gefährdet nicht den letztmöglichen Bühnenglanz des Stuttgarter Balletts, sondern das in einzigartiger Weise durch das Publikum getragene Stuttgarter Ballett an sich.

Tamas Detrich: seit 1977 mit dem Stuttgarter Ballett verbunden

Seit 1977 und seinem Abschluss an der Cranko-Schule lebt Tamas Detrich, der in New York geborene US-Amerikaner mit ungarischen Wurzeln, mit dem und für das Stuttgarter Ballett. Als Tänzer, als Ballettmeister, als international für Einstudierungen gefragter Hüter des großen Erbes der Handlungsballette John Crankos und seit 2018 als Intendant. Als solcher hat Tamas Detrich Räume für die Ideen junger Choreografinnen und Choreografen eröffnet. Diese Räume zu sichern und ihnen eigenes Gewicht zu geben, bleibt ein wichtiges Ziel. Auch darum wird Detrich als Intendant weiter ringen wollen. Mit der Verlängerung hat Tamas Detrich früh für die auch hierfür notwendige Klarheit gesorgt.

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