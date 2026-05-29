Ihr erster Auftritt als Aurora in „Dornröschen“ überzeugte den Stuttgarter Ballettintendanten Tamas Detrich. Abigail Willson-Heisel wurde noch auf der Bühne zur Ersten Solistin ernannt.
29.05.2026 - 06:35 Uhr
Ein Debüt, das nicht nur das Stuttgarter Ballettpublikum, sondern auch den Intendanten Tamas Detrich überzeugt hat. Wie das Stuttgarter Ballett mitteilt, hat er die Solistin Abigail Willson-Heisel nach einer herausragenden Interpretation der Hauptrolle in Marcia Haydées „Dornröschen“ unmittelbar nach der Vorstellung am vergangenen Samstag befördert. Von der nächsten Spielzeit an tanzt die US-Amerikanerin als Erste Solistin.