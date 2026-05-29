Ein Debüt, das nicht nur das Stuttgarter Ballettpublikum, sondern auch den Intendanten Tamas Detrich überzeugt hat. Wie das Stuttgarter Ballett mitteilt, hat er die Solistin Abigail Willson-Heisel nach einer herausragenden Interpretation der Hauptrolle in Marcia Haydées „Dornröschen“ unmittelbar nach der Vorstellung am vergangenen Samstag befördert. Von der nächsten Spielzeit an tanzt die US-Amerikanerin als Erste Solistin.

„Abigail hat mich schon bei der Wiederaufnahme von ,Dornröschen‘ mit ihrer Interpretation der Fliederfee begeistert“, begründet Tamas Detrich seine Entscheidung und fügt an: „Ihr Debüt als Aurora am vergangenen Samstag war für mich eine Sternstunde des Balletts. Abigail vereint alles, was eine Erste Solistin ausmacht: technische Brillanz, große Ausdruckskraft und vor allem eine ganz besondere Ausstrahlung auf der Bühne. Ich freue mich sehr darauf, ihren weiteren Weg zu verfolgen und zu fördern. Ich bin mir sicher, dass ihr eine große und glänzende Zukunft bevorsteht.“

Abigail Willson-Heisel auf der Bühne als Aurora und im Porträt Foto: Stuttgarter Ballett /Roman Novitzky

Ihre Ausbildung hat Abigail Willson-Heisel 2023 in Stuttgart an der John-Cranko-Schule abgeschlossen. Von dort kommt auch Gabriel Figueredo, der den Prinzen an Abigail Willson-Heisels Seite tanzte. Beide sind erneut am 31. Mai 2026 in „Dornröschen“ zusammen auf der Bühne zu sehen – und vielleicht auch beim Gastspiel in Australien vom 9. bis 18. Oktober. Marcia Haydées Klassikerversion steht in Stuttgart bis zum 10. Juni auf dem Spielplan. Danach gehen Kostüme und Kulissen auf die Reise nach Down under.