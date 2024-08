Es braucht lange, um einen Verlust zu begreifen. Bei Philipp Schmid hat es zehn Jahre gedauert. „Ich hatte nach Marcs Tod sofort eine Notiz auf mein Handy getippt.“ Geschrieben hatte er „Ein Versprechen“. Mehr ging noch nicht. Eine Überschrift. Ein Titel. Zu frisch war der Schmerz nach dem Tod des Freundes und Bandkollegen. Marc Lory war im Alter von nur 37 Jahren gestorben.

Marc Lory Foto: privat

Am 21. August 2014 verlor er den Kampf gegen den Krebs. Er war einer dieser Menschen, auf die ist man fast ein bisschen neidisch, weil sie mit so vielen Talenten gesegnet sind. Der gebürtige Stuttgarter war ein Tausendsassa, Unternehmer, Koch, betrieb ein Restaurant in seiner Wahlheimat Berlin. Und er machte Musik. Mit seiner Band Die Fraktion hat er den Deutschen Rock & Pop-Preis gewonnen. Bekannt wurden sie mit ihren Liedern für Leibesübende. Von ihnen ist „VfB ein Leben lang“ und die Frisch-Auf-Hymne „Mit Herz und Hand“. Ihr Lied „Für immer VfB“ wurde von den Fans zum Stadionsong gekürt: Es wird vor jedem Heimspiel gespielt. Sie sangen auf der Fanmeile in Berlin 2014 vor dem WM-Finale. Vor 500 000 Menschen. Es war Marc Lorys letzter Auftritt.

Marc Lorys letzte Auftritt auf der Fanmeile in Berlin Foto: Fraktion

Die Brüder Philipp und Simon Schmid waren mit Marc Lory auf der Waldorfschule in Stuttgart. Mit Ralph Rieker, Bassist der Indierocker Die Happy, gründeten sie nicht nur eine Grafik- und Werbeagentur in Berlin, sondern auch ihre Band. Nach Lorys Tod machten sie mit Danny Köbbert als Gitarrist weiter. Nun haben sie „Ein Versprechen“ als Gedenken an ihren Freund veröffentlicht. „Wir haben uns neulich darüber unterhalten, dass fast zehn Jahre vergangen sind seit Marcs Tod“ sagt Philipp Schmid, „da habe ich beschlossen, dass es jetzt endlich Zeit ist; dass dieser Song raus muss.“ Immer wieder habe er daran rum geschrieben, Gedanken und Erinnerungen gewälzt, Zeilen hinzugefügt. Daraus wurde „ein Versprechen“.

Und ich geb Dir mein Versprechen,

dass Du für immer bleibst.

auch wenn Du unsere Geschichte,

jetzt da oben weiterschreibst.