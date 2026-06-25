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  4. Nach Einbruch: Frau hat Angst vor der Rückkehr ins eigene Haus

Stuttgarter Bandenprozess Nach Einbruch: Frau hat Angst vor der Rückkehr ins eigene Haus

Stuttgarter Bandenprozess: Nach Einbruch: Frau hat Angst vor der Rückkehr ins eigene Haus
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Bei einem Einbruch sollen die Angeklagten in einem Reihenhaus über 60.000 Euro Bargeld versteckt in Briefumschlägen erbeutet haben. Foto: Jan Woitas/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Jan Woitas/dpa

Der Prozess gegen zwei Angeklagte einer Bande wird wohl nun noch im Sommer zu Ende gehen. Noch aber berichten Betroffene erschütternde Geschichten.

Familie/Bildung/Soziales: Hilke Lorenz (ilo)

Aufatmen bei allen Prozessbeteiligten: Durch Verständigungsgespräche ist das Platzen des Prozesses vor dem Stuttgarter Landgericht gegen zwei Angeklagte aus der Ukraine und Georgien erst einmal vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl vor. Durch die Schwangerschaft einer Richterin hatte die 5. Strafkammer darüber entscheiden müssen, wie sie den Prozess noch vor Beginn der Elternzeit zu Ende bringen kann. Geht nun alles seinen besprochenen Gang, wird es wohl noch im Sommer ein Urteil geben.

 

Ermöglicht wurde das durch das Geständnis des 42-jährigen Georgiers. Er hat zugegeben, zusammen mit mindestens zwei weiteren Tätern, also als Bande, an der Mehrzahl der 59 Einbrüche beteiligt gewesen zu sein. Der zweite Angeklagte, ein 52-jähriger Ukrainer, den die Anklage für den Kopf einer dem organisierten Verbrechen zugerechneten Bande hält, hat zwar kein Geständnis abgelegt. Er erklärte sich jedoch mit einer erleichterten Beweisaufnahme einverstanden. Dass also Zeugenvernehmungen, Protokolle von Telefonaten und GPS-Daten verlesen werden oder im Selbstleseverfahren in den Prozess eingeführt werden dürfen. Dafür wurde ihm eine Strafe zwischen sieben und sieben Jahren und sechs Monaten, seinem Mitangeklagten zwischen fünfeinhalb und sechs Jahren in Aussicht gestellt. Ein Urteil könnte dann, wenn alles nach Plan verläuft, Ende August gesprochen werden.

Schmuck für 70.000 Euro von einer Rentnerin geklaut

Bis dahin geben die bereits vor der Verständigung geladenen Zeugen weitere, zum Teil erschütternde Einblicke in das Leben von Einbruchsopfern. So wurden Kindern bei einem Einbruch in Reutlingen die Ersparnisse aus ihren Sparschweinen gestohlen.

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Einer Rentnerin wurden fast 80 Schmuckstücke im Wert von geschätzt 70.000 Euro aus dem Reihenhaus bei einem Einbruch im Januar 2025 entwendet. Sie konnte dem Gericht eine detaillierte Liste samt Fotos davon vorlegen. Sie habe immer Angst gehabt, dass ihr Schmuck gestohlen werde, sagte die durchaus couragiert auftretende Frau vor Gericht. Das sei nun gesehen. Regelmäßig sucht sie im Internet, ob Stücke aus der Einbruchsbeute dort angeboten werden. Bisher vergeblich. „Aber ich habe immer noch die Hoffnung, etwas wiederzubekommen.“

Vor den Trümmern seines Lebens stand wohl ein 75-jähriger Mann aus Düsseldorf. Im Dezember 2023 suchten Einbrecher das bescheidene Reihenhaus heim, das er und seine Frau bewohnten. 47 Jahre kannten die beiden einander, wie seine Frau berichtete. Er selbst konnte nicht mehr aussagen. Er ist im Frühjahr verstorben – und hat diesen Einbruch wohl nie verwunden.

Senior hatte Erspartes in Briefumschlägen gesammelt

Das Paar, das drei Söhne hat, war in einen kurzen Erholungsurlaub gefahren, nachdem die heute 68-jährige Ehefrau ihren Bruder über Wochen in der letzten Phase seines Lebens begleitet hatte. Als das Paar vom Einbruch erfuhr, brach es den Urlaub sofort ab. Die beiden kehrten in ein durchwühltes Haus zurück. Überall lagen leere Briefumschläge. In ihnen hatte der Senior Geld gesammelt, das er vom Haushaltsgeld abgeknapst hatte. „Er war extrem sparsam“, sagte sein Sohn vor Gericht. In der Familie war die Mutter die Alleinverdienerin, da ihr Mann ein knappes Jahr nach der Geburt seines jüngsten Sohnes vor 35 Jahren so schwer erkrankte, dass er arbeitsunfähig und zuletzt ein Pflegefall war.

„Mein Mann hat sich schuldig gefühlt, dass das Geld weg ist.“

Zeugin über ihren verstorbenen Mann

Offenbar begleitet seine Lebensgeschichte ihn ein Leben lang. Mit seiner Mutter und seinem Bruder war er aus der DDR zu seinem Vater in den Westen geflüchtet. Geld bewahrte er lieber in bar zu Hause auf. Ein Sparkonto hatte er irgendwann im Lauf der Jahre aufgelöst und das freie Geld in Schweizer Franken umgetauscht. Nie mehr wollte er offenbar von der Willkür eines politischen Systems oder von unerwarteten politischen Entwicklungen abhängig sein, so seine Frau. Auf der Fensterbank, in einer Schatulle im Schrank oder in seinem Schreibtisch verwahrte der begeisterte Flohmarktgänger und Sammler das Geld. Seine Frau erfuhr davon erst nach dem Einbruch. Sie dachte, er hätte ein Konto bei einer anderen Bank eröffnet.

In den angeklagten Fällen hebelten die Täter stets ein Fenster oder eine Terrassentür auf. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Nach dem Einbruch zog sich der im Grunde gesellige Mann zurück. Er wollte die Unordnung im Haus beseitigen, das Leben neu sortieren. „Er hat sich sehr schuldig gefühlt, dass das Geld weg ist“, berichtet seine Witwe.

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Viele Fragen zwischen den beiden blieben unbeantwortet. „Ich habe bis heute nicht verstanden, warum mein Mann das Geld im Kleiderschrank gebunkert hat.“ Über vieles habe der sehr intelligente Mann, der ein besonderer Mensch gewesen sei, nicht gesprochen, „weil es ihm so unangenehm war“.

In Folge des Einbruchs ist die Frau zum Sohn gezogen

Sie selbst habe über zwei Monate nicht in ihrem langjährigen Zuhause schlafen können. Tagsüber versorgte sie ihren Mann, nachts schlief sie bei einem ihrer Söhne. Die verschraubten die alten Holzfenster in dem einfachen Mietsreihenhaus, sodass sie sich zum Teil überhaupt nicht mehr öffnen lassen. Nach dem Tod des Ehemannes renovieren die Söhne nun das Haus, damit nichts mehr an den Einbruch erinnere. Sie wolle zurück dorthin, so ihre Mutter. „Ich hoffe, dass ich es schaffe.“

Der Prozess wird am 10. Juli fortgesetzt.

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