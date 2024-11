Der MTV Stuttgart gewinnt das Regionalliga-Derby in Möhringen. Allgemein arbeitet der Kräherwald-Club daran, im Männerbasketball den Abstand zur großen Konkurrenz der Region zu verkürzen. Aktuell mischen sieben Youngster im Kader mit, einer ragt heraus.

Harald Landwehr 19.11.2024 - 07:00 Uhr

Beim amtierenden Weltmeister Deutschland hat es der Männer-Basketball in den Landeshauptstädten schwer. Lediglich drei, namentlich München, Berlin und Hamburg, sind aktuell unter den 18 Mannschaften der höchsten Spielklasse, der BBL, vertreten. Und Stuttgart? Folgt erst in der vierten Liga, der Regionalliga Südwest, mit zwei Teams – welche sich an diesem Samstag im Derby gegenüber gestanden sind. Dass der Sieger schließlich MTV Stuttgart hieß (siehe unten), ist keine Überraschung. Die Korbjäger vom Kräherwald sind der Platzhirsch. Und sie arbeiten eifrig daran, über kurz oder lang die nächsten Entwicklungsschritte zu tun.