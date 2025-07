Umbau im Bestand ist eines der herausragenden architektonischen Aufgaben der Gegenwart. Und wenn es um die Zukunft des Wohnens und Bauens geht, der sich die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27) widmet, versteht sich, dass innovative Umbauten gern als Projekte aufgenommen werden: Zwei Umbauten haben konzeptionell überzeugt – und ein neues Ausbildungszentrum für die Bauwirtschaft entsteht in der Region in Geradstetten.

Neuer Holz- und Lehmbau in Feuerbach

Die evangelische Kirche reißt Gotteshäuser ab in Stuttgart – immerhin aber nicht ihr Gemeindehaus aus den 1970ern in Feuerbach. Das Gebäude wird um- und weitergebaut. Der erst jüngst prämierte Entwurf von Joos Keller Architekten (Stuttgart) und Curious About (Karlsruhe) zusammen mit dem Landschaftsarchitekturbüro von K (Ostfildern) sieht vor, das im Jahr 1971 errichtete Gemeindehaus zu entkernen, das Untergeschoss bleibt erhalten. Teile des vorhandenen Materials fließen in den neuen Entwurf ein.

Modell fürs neue Gemeindehaus in Stuttgart-Feuerbach. Foto: Bild: IBA’27 / Tobias Schiller

Ergänzt der Bestand um einen Neubau in Holz- und Lehmbauweise. Ein Verbindungsbau wird abgerissen, der Rückbau stellt die denkmalgeschützte Kirche St. Mauritius frei. Das Ensemble öffnet sich zum Stadtraum und soll zu einem offenen Treffpunkt für die Menschen in Feuerbach werden.

Stuttgarter Architekten in Waiblingen aktiv

In Waiblingen saniert die evangelisch-methodistische Kirche ihren Kirchensaal nach ökologischen Gesichtspunkten und im Sinne des einfachen Bauens. Das aufstrebende Stuttgarter Atelier Kaiser Shen wird den Kirchensaal grundlegend und energetisch umgestalten. Kern des Umbaus ist der Rückbau der abgehängten Decke, der den eindrucksvollen Dachstuhl freilegt und den Raum öffnet.

Unsere Empfehlung für Sie Architektur aus Stuttgart Junge Stuttgarter Architekten entwerfen ein Haus fürs ganze Dorf Ein junges Stuttgarter Architekturbüro hat trotz eines Unglücks eine alte Mehrzweckhalle in Oberschwaben umgebaut. Zu Besuch in einem Dorf, das offen ist für gute Architektur.

Sichtverbindung und Altarbereich werden neu gestaltet. Der Saal erhält eine flexible Möblierung für liturgische und gemeinschaftliche Nutzungen. Das Konzept setzt auf ökologische Materialien und eine vereinfachte Haustechnik: Holzfaserdämmung, Lehmformsteine für die Fußbodenheizung und natürliche Lüftung durch die geöffnete Holzdecke.

Neuer Kirchensaal, entworfen vom Stuttgarter Atelier Kaiser Shen. Foto: Bild: Atelier Kaiser Shen

Bau für Baufachleute in Geradstetten

Eine Mammutaufgabe hat sich der Verband Bauwirtschaft Baden-Württemberg mit der Modernisierung des Bildungszentrums Bau vorgenommen. Die Anlage wird grundlegend im laufenden Betrieb weitergebaut. Die Gebäude aus den 1970ern weichen Neubauten, die funktional, baulich und energetisch heutigen Anforderungen entsprechen.

Der Entwurf von Schenker Salvi Weber aus Wien und KRAFT.RAUM nutzt recycelten Beton, regionale Baustoffe, ein hybrides Energiesystem und flexible Raumstrukturen. Neben Werkhallen entstehen Lehrsäle, Sozialräume und ein Internat mit 200 Betten.

Bis 2027 sollen Gästehaus, Kantine und Verwaltung fertig sein, weitere Bauabschnitte können Einblicke in Bauprozesse bieten. Das Zentrum bildet Fachkräfte aus, die neue Bauweisen für die Bauwende umsetzen – auch das war ein wesentlicher Grund für die Aufnahme als IBA-Projekt.

Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft BW, sagt über das IBA-Siegel: „Ausbildung und Nachwuchsförderung sind die zentralen Säulen unserer Verbandsarbeit. Die Aufnahme seitens der IBA’27 verleiht dem innovativen Bauprojekt internationale Strahlkraft.“

Auch IBA’27-Intendant Andreas Hofer zeigt sich erfreut: „Die neuen Projekte zeigen exemplarisch, wie die Bauwende mit Haltung, Mut und lokaler Verwurzelung gelingen kann.“

Bilder zu den Projekten in der Bildergalerie.

Info

IBA-Projekte

Die Aufnahme der drei neuen Bauvorhaben als offizielle IBA’27-Projekte erfolgte auf Empfehlung des international besetzten Kuratoriums durch den Aufsichtsrat der IBA’27 GmbH. Insgesamt gibt es damit aktuell 35 IBA’27-Projekte in allen Landkreisen der Region.