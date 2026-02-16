Stuttgarter Bauvorhaben IBA’27 Welche Projekte in Stuttgart werden bis 2027 fertig?
Bereits seit Jahren wird die IBA’27 totgesagt. Besonders in Stuttgart laufe nichts, passiere nichts – und werde nichts fertig bis 2027. Wir haben die Fakten.
Das Bauchgefühl kann manchmal trügerisch sein. Fakten bezeichnet man für gemeinhin hingegen als hart. Darum zu diesen: Acht von 15 IBA 27-Projekten in Stuttgart werden bis im Jahr 2027 fertiggestellt und zu besichtigen sein. Doch auch über diesen Wert lässt sich trefflich streiten. „Nur“, werden die einen sagen. „Oh, doch über die Hälfte“, die anderen.