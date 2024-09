Bei Jannis, alias DJ Nobel Cortex, wurde ein seltenes genetisches Nierenversagen festgestellt. Uns hat der Stuttgarter erzählt, wie so ein Leben zwischen Krankenhausaufenthalten und Clubs aussieht.

Charlotte Haug 24.09.2024 - 16:00 Uhr

Wer die Stuttgarter Clubszene kennt, hat Jannis aka Nobel Cortex vielleicht schon hinter dem DJ-Pult im White Noise, Toy oder auf Fridas Pier gesehen. Mit seinen 23 Jahren hat er schon viele Menschen in der Stadt zum Tanzen gebracht und seine Tracks werden mittlerweile von DJs in renommierten Clubs wie dem Berghain und GOTEC gespielt. Doch die Musik ist nicht das Einzige, das Jannis’ Leben prägt: Mit 18 Jahren wurde bei ihm ein genetisches Nierenversagen diagnostiziert, das seinen Alltag stark einschränkt. Wir haben ihn in seinem Studio in Kaltental besucht und mit ihm über das Leben zwischen Bassfrequenzen und Dialyse gesprochen.