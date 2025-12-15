Stuttgarter Doppelhaushalt 2026/27: Demo gegen Kürzungen – „Wollen wir eine Stadt, die Elend hinnimmt?“

Rund 700 Menschen haben laut Veranstalter an diesem Montagmittag, um fünf vor zwölf Uhr, den Stuttgarter Wilhelmsplatz gefüllt. Aber sie wollten – das machte Awo-Geschäftsführerin Nora Yildirim mit Zahlen in ihrer Rede deutlich, für rund ein Drittel der Stuttgarter Stadtbevölkerung laut werden: Menschen mit psychischen Probleme, mit Behinderung oder Suchtproblemen, Wohnungslose oder Geflüchtete – sie alle sind potenzielle Hilfesuchende in den Angeboten der sozialen Infrastruktur der Stadt, die nun von den geplanten Kürzungen im Stuttgarter Doppelhaushalt 2026/27 betroffen wären.