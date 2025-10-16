Stuttgarter Doppelhaushalt Von Seniorenticket bis Schulfrühstück – hier will die Stadt sparen
Stuttgart ist auf Sparkurs. Wir zeigen in einer interaktiven Übersicht, welche Programm und Projekte die Ämter streichen wollen.
Es ist eine Mammutaufgabe für die Ämter der Stuttgarter Stadtverwaltung: Weil die Gewerbesteuereinnahmen wegbrechen, muss im kommenden Doppelhaushalt massiv gespart werden. Das Gesamtbudget soll von 5,87 Milliarden Euro in diesem auf 5,26 im nächsten Jahr und 5,38 Milliarden im Jahr 2027 schrumpfen. Die einzelnen Ämter können insgesamt rund 600 Millionen Euro weniger ausgeben.