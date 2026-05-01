Stuttgarter Erfolgscoach Cesarano: Wie der Trainer aus dem „Chaoshaufen“ Waldebene Ost ein Meisterteam formte

Vor dem Endspurt um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga sammelt Rocco Cesarano noch einmal die nötigen Kräfte. Der Trainer des FSV Waldebene Stuttgart-Ost verbringt die Zeit bis zum Heimspiel des Kreisliga-A2-Spitzenreiters am Sonntag (15 Uhr) gegen die Spvgg Stetten im Kurzurlaub in Hamburg. „Ich muss nicht immer Fußball um mich herum haben, es ist ja auch nur ein Hobby“, sagt Cesarano. In seiner Abwesenheit leitet der Co-Trainer Deniz Kumas das Training. Den 23-Jährigen sieht Cesarano nicht als seinen Assistenten, sondern „als meinen Trainerkollegen“. Er selbst ist zwar der Chef, aber keiner, der sich in den Vordergrund drängt, vielmehr versteht er sich als Teil eines großen Ganzen.