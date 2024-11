In der Nacht zum Sonntag kommen etliche Nachtschwärmer in Stuttgart nicht weiter. Sie kommen mit ihren Autos nicht aus einer Tiefgarage. Erst mit Werkzeug kann die Feuerwehr sie spektakulär befreien. Ein Augenzeuge berichtet.

Christine Bilger 18.11.2024 - 13:57 Uhr

Eigentlich wollten Abdullah Koteiche und seine Kumpels nicht erst um 5.30 Uhr am Sonntagmorgen einen Döner essen – sondern schon gegen 1 Uhr. Sie waren in der Stadt, etwas trinken in einer Bar. Dann kam der Hunger, und die Männer machten sich auf zur Tiefgarage unter der BW-Bank am Kleinen Schlossplatz – und diese sollten sie erst Stunden später verlassen können. „Schon als wir hinkamen, hörten wir die Alarmanlage“, sagt der 36-Jährige. Der Feueralarm in der Tiefgarage hatte ausgelöst. Ein Fehlalarm offenbar, denn es seien viele Leute gekommen und hätten sie beruhigt, dass es nicht brenne. Die Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt noch nicht da.