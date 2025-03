Der Stuttgarter Flughafen rechnet mit Beginn des Sommerflugplans mit einem erhöhten Aufkommen. Über 50.000 Flüge sind zwischen Ende März und Ende Oktober am Airport geplant, wie das Unternehmen mitteilte. Das seien rund fünf Prozent mehr als im vorigen Sommer.

Demnach fliegen vom Stuttgarter Flughafen in der Sommersaison 36 Airlines zu 115 Zielen in 37 Ländern. Die beliebtesten Urlaubsländer sind demnach Türkei, Spanien und Griechenland. Neu im Flugplan stehen unter anderem die Insel Malta, die Stadt Mostar in Bosnien-Herzegowina und Bursa am Marmarameer. Neben Urlaubszielen steuern Flugzeuge von Stuttgart aus auch wichtige Umsteigeflughäfen an, darunter Amsterdam, Frankfurt, London und Wien. Damit sei eine Anbindung an weltweite Streckennetze gegeben.

Folgen der Pandemie noch immer spürbar

Der Flughafen der Landeshauptstadt erholt sich nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie. Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Passagiere auf rund 9,1 Millionen, ein Plus von rund acht Prozent im Vergleich zu 2023. Für 2025 rechnete Flughafen-Geschäftsführer Ulrich Heppe am Jahresanfang mit rund 9,6 Millionen Fluggästen.

Das Vorkrisenniveau werde der Flughafen damit auch 2025 nicht erreichen. 2019 waren gut 12,7 Millionen Menschen in Stuttgart abgeflogen oder gelandet.