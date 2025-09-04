Der Flughafentunnel zwischen Plieningen und Bernhausen muss 2027 für mehr als ein halbes Jahr gesperrt werden. Ob er bis zum Beginn der Arbeiten geöffnet bleibt, ist noch unklar.
04.09.2025 - 13:00 Uhr
Wer heute zwischen Bernhausen und Stuttgart-Plieningen unterwegs ist, kommt dank des Flughafentunnels schnell voran: Von Ortsmitte zu Ortsmitte dauert die Fahrt mit dem Auto gerade einmal rund sechs Minuten. Etwa 19 500 Verkehrsteilnehmer, welche die Unterfahrung der Start- und Landeplan täglich nutzen, müssen sich jedoch auf Umwege einstellen. Im Jahr 2027 wird das 500 Meter lange Bauwerk knapp sieben Monate lang saniert.