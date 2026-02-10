Fotos, auf denen Models scheinbar hunderte Kilogramm schwere Steine mit Leichtigkeit schultern, Videos, in denen weiße Ratten über ein Model huschen: das sind Arbeiten, mit denen Monica Menez auf Instagram Bewunderung erntet. Aber nicht nur: Die berühmte Fotografin aus Stuttgart muss sich auch mit kritischen Kommentaren auseinandersetzen. Ob das Model das mit den Ratten denn gut fände, fragen Nutzer zum Beispiel. Dabei sind die Szenen gar nicht real, die Werke sind als Erzeugnisse Künstlicher Intelligenz entsprechend gekennzeichnet. Wie verändert KI eine ganze Branche?