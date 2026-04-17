Am Samstag startet das 86. Stuttgarter Frühlingsfest: Drei Wochen gibt es auf dem Cannstatter Wasen wieder Festzelte, Fahrgeschäfte und den Krämermarkt.
17.04.2026 - 14:39 Uhr
Stuttgart feiert den Frühling! Am Samstag beginnt zwischen Festzelt und Fruchtsäule erneut die große Frühjahrssause auf dem Cannstatter Wasen. Beim Frühlingsfest laden rund 250 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf das Gelände am Neckarufer ein. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder zahlreiche Gäste – 2025 besuchten 2,2 Millionen Menschen das Frühlingsfest in Bad Cannstatt.