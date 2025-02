Am Samstag, den 19. April 2025, öffnet das Stuttgarter Frühlingsfest seine Pforten. Doch auf dem Cannstatter Wasen wird schon jetzt gearbeitet – das erste Festzelt steht bereits. Und in diesem Jahr feiert es Premiere.

Selina Schwarzbach 19.02.2025 - 18:20 Uhr

Es ist Mitte Februar, und auch wenn die Temperaturen in Stuttgart und der Region mit Blick aufs Wochenende frühlingshafter werden, ist es eigentlich noch Winter. Doch auf dem Cannstatter Wasen sieht es bereits nach Frühling aus: Das erste Festzelt für das 85. Stuttgarter Frühlingsfest – „Beim BENZ“ – steht schon. Dabei startet das größte Frühlingsfest Europas erst in zwei Monaten, am 19. April 2025.