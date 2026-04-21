DJ Robin heizte dem Partyvolk am Dienstagabend im Wasenwirt ordentlich ein. Dort feierte er seinen ersten von sieben Auftritten auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Wir haben die Bilder!

jhw 21.04.2026 - 21:08 Uhr

DJ Robin hat am Dienstagabend im Wasenwirt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest für ausgelassene Stimmung gesorgt. Der bekannte DJ und Partyschlagersänger ist seit Jahren eine feste Größe in der Partyszene des Wasenwirt-Festzelts – sowohl auf dem Cannstatter Volksfest als auch beim Frühlingsfest.