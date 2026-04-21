DJ Robin heizte dem Partyvolk am Dienstagabend im Wasenwirt ordentlich ein. Dort feierte er seinen ersten von sieben Auftritten auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Wir haben die Bilder!

DJ Robin hat am Dienstagabend im Wasenwirt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest für ausgelassene Stimmung gesorgt. Der bekannte DJ und Partyschlagersänger ist seit Jahren eine feste Größe in der Partyszene des Wasenwirt-Festzelts – sowohl auf dem Cannstatter Volksfest als auch beim Frühlingsfest.

 
DJ Robin gehört zu den erfolgreichsten Acts der Mallorca-Partyschlager-Szene mit Hits wie „Layla“ oder „Bumsbar“. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Auch in diesem Jahr lässt es sich der fest in Stuttgart verwurzelte Musiker nicht nehmen, die Wasen-Meute zu begeistern. Sein erster von insgesamt sieben Auftritten fand am Dienstag statt, musikalisch unterstützt von der Band „Die Grafenberger“.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben die besten Bilder der Party mit DJ Robin eingefangen – klicken Sie sich durch!