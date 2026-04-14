Stuttgarter Frühlingsfest „Safe Now“ – eine App für die Sicherheit jetzt in jedem Festzelt
Marcel Benz war der Vorreiter. Nun führen auch die anderen Wirte die App „Safe Now“ in ihren Zelten ein. Ein Knopfdruck – und es kommt Hilfe.
Marcel Benz war der Vorreiter. Nun führen auch die anderen Wirte die App „Safe Now“ in ihren Zelten ein. Ein Knopfdruck – und es kommt Hilfe.
Sicher sein, das bedeutet nicht immer, sich auch sicher zu fühlen. Zwei Millionen Besucher, 400 Straftaten, so ist das Verhältnis beim Stuttgarter Frühlingsfest. Doch eine Statistik beruhigt halt niemanden. Festwirt Marcel Benz hat deshalb vor zwei Jahren die App „Safe Now“ in seinem Zelt eingeführt. Nun ziehen die anderen Wirte nach.