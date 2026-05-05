Stuttgarter Frühlingsfest Schuften, damit die anderen Spaß haben
Es sieht alles so leicht aus. Das Zelt ist sauber, das Bier fließt, das Göckele ist knusprig. Doch was für ein Aufwand steckt dahinter? Ein Tag und ein Abend im Zelt.
Es sieht alles so leicht aus. Das Zelt ist sauber, das Bier fließt, das Göckele ist knusprig. Doch was für ein Aufwand steckt dahinter? Ein Tag und ein Abend im Zelt.
Marcel Benz knipst das Licht an in seiner Loge. Lampe für Lampe leuchten die LEDs auf. Noch ist zwei Stunden Zeit, bis die ersten Gäste kommen. An der Theke holen sich die Kellner und Köche noch ein Frühstück, Brot, Käse, Wurst, Honig, Marmelade, die letzte Stärkung, bevor der Trubel beginnt.