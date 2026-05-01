Stuttgarter Frühlingsfest Vor allem jung, vor allem männlich? Wer auf dem Frühlingsfest feiert
Jedes Jahr zieht das Stuttgarter Frühlingsfest hunderttausende Besucher an. Doch wer sind diese Menschen eigentlich – und wie erleben sie das Fest?
Jedes Jahr zieht das Stuttgarter Frühlingsfest hunderttausende Besucher an. Doch wer sind diese Menschen eigentlich – und wie erleben sie das Fest?
Die 23-jährige Jodie ist aus den USA fürs Frühlingsfest angereist. Mit Freundinnen und Freunden reist sie zwei Wochen lang mit dem Zug durch Deutschland, besucht Verwandte in Heidelberg – und macht für ein langes Wochenende Halt in Stuttgart. Für ihren Besuch hat sich Jodie extra ein Dirndl gekauft, ein „Vintage dress“, wie sie es nennt.