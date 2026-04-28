Stuttgarter Frühlingsfest: Zuhause auf Zeit im Wohnwagen – so lebt Schaustellerfamilie Kritz auf dem Wasen

„Der Wohnwagen ist schon ein Stück Zuhause“, sagt Claudia Kritz. Seit über 40 Jahren betreiben sie und ihr Mann Thomas Kritz Fahrgeschäfte auf dem Cannstatter Wasen und auf Volksfesten in ganz Baden-Württemberg. Die Familientradition reicht jedoch noch viel weiter zurück – kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Thomas’ Vater Karl Kritz den Betrieb. 2002 übernahm Thomas Kritz. Heute sind auch die Söhne Marko und Tobias gemeinsam mit Ehefrau Carina Hohlfeld sowie den sechsjährigen Zwillingen Lilly und Lea Teil des Familienbetriebs und führen ihre eigenen Geschäfte auf dem Wasen.

Eigentlich leben die Familien in Feuerbach – während der Festsaison wohnen sie allerdings in Wohnwagen auf dem Festgelände. Wie funktioniert der Alltag zwischen Autoscooter, Grill-Imbiss, Kindergarten und Familienleben?

Wohnen zwischen Achterbahn und Grill-Imbiss auf dem Cannstatter Wasen

Wer nun an Klappstühle und Dosen-Ravioli denkt, täuscht. Bei unserem Besuch auf dem Wasen schlüpfen wir gemeinsam mit Thomas Kritz kurzerhand an einer Absperrung an seinem Autoscooter, dem „Superskooter“, vorbei und schon stehen wir vor dem mobilen Zuhause der Familie Kritz. Ein stattlicher Wohnwagen von 15 Metern Länge und 60 Quadratmetern Fläche mit kleiner Veranda und eigener Klingel – aufgeteilt und eingerichtet wie eine richtige Wohnung.

Im Wagen kann man aufrecht stehen, an den Wänden hängen Familienbilder, im Wohnzimmer stehen Sessel. Ein komfortables Schlafzimmer, Badezimmer plus Büro machen das fahrende Zuhause zu einem gemütlichen Ort, der so gar nichts vom muffigen Campingwagen hat.

Diesen „Luxus“ will Familie Kritz auch nicht missen, schließlich verbringt sie einen Großteil der Sommersaison in den fahrenden Vier Wänden. „Nach der Winterpause ist das Frühlingsfest für uns die erste Veranstaltung im Jahr“, sagt Thomas Kritz. „Da freut man sich dann schon darauf, dass es wieder losgeht.“

Vom Frühjahr bis in den Herbst im Wohnwagen unterwegs – Alltag für Familie Kritz

Bereits Anfang April, etwa zwei Wochen vor Festbeginn, verlassen die Familien ihre Wohnungen in Feuerbach, um sich auf dem Cannstatter Wasen einzurichten. Vor Ort sind dann alle Familienmitglieder im Einsatz. Während Thomas Kritz und seine Frau Claudia den Autoscooter „Superskooter“ betreiben, führt Sohn Marko den Imbiss „Riesenhamburger“. Sein Bruder Tobias betreibt den zweiten Autoscooter „Carat 2000“, seine Frau Carina Hohlfeld eine Gastronomie mit Biergarten – alles quer über den Platz verteilt.

Sogar mit eigener Klingel: Der Wohnwagen der Familie Kritz ist ausgestattet. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Der Wohnwagen als Rückzugsort vom Wasen-Trubel

Doch wieso im Wohnwagen schlafen, wenn in Feuerbach die eigenen Vier Wände warten? „Es ist für uns viel einfacher, hier zu übernachten“, erklärt Thomas Kritz. „Bis man nach Festende zumacht, vom Parkplatz wegkommt und dann noch nach Feuerbach gefahren ist, ist es halb zwei – und um neun Uhr morgens muss man wieder auf dem Platz sein. Das lohnt sich nicht.“ Auch spare man sich die Spritkosten – und der Wohnwagenstellplatz sei in der Platzgebühr inbegriffen.

Gleichzeitig ist der Wohnwagen für die Familie tagsüber ein willkommener Rückzugsort, wenn man mal eine kurze Pause vom Wasentrubel braucht. Und auch organisatorisch hat die Wohnsituation Vorteile: „Man darf nicht vergessen, dass wir unser ganzes Büro dabeihaben“, erklärt Schwiegertochter Carina Hohlfeld. „Wenn gerade nicht viel los ist, mache ich die Buchhaltung nebenher.“

Eingerichtet wie in einer normalen Wohnung: das Wohnzimmer von Claudia und Thomas Kritz.﻿ Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

So komfortabel und praktisch die Wohnwagen auch sind – das Familienleben spielt sich in dieser Zeit auf nur 60 Quadratmetern ab. Bleibt da genug Raum für jedes Familienmitglied? „Arge Privatsphäre hat man natürlich nicht“, sagt Claudia Kritz. „Man sitzt halt eng aufeinander. Aber das gehört einfach dazu.“

Enges Zusammenleben auf dem Festplatz: „Das schafft Verbundenheit“

Das sieht auch ihr 36 Jahre alter Sohn Tobias Kritz so. Er bewohnt einen Wagen mit seiner Frau Carina und den Zwillingen. „Man kommt sich hier nicht mehr in die Quere als im normalen Haushalt“, sagt er und lacht. Nicht selten sitze man abends noch mit Nachbarn oder Kollegen auf ein Getränk beisammen. „Das schafft Verbundenheit“, ergänzt Vater Thomas Kritz. „Die Kollegialität ist hier groß, man hilft sich gegenseitig.“

Nicht nur mit den Nachbarn lebt Familie Kritz Tür an Tür, auch die Wasen-Besucher sind nur eine Absperrung weit entfernt. Häufig komme es so vor, dass sich Betrunkene dahinter verirrten, erzählt Thomas Kritz. Mitarbeitende und das Security-Personal schickten sie dann aber schnell wieder raus. Negative Vorfälle habe es da noch nicht gegeben.

Schausteller: „Kann ohne Geräusche und Lichter fast nicht einschlafen“

Und wie kommt man mit lauter Musik, Gegröle und Festbeleuchtung klar, wenn es ans Einschlafen geht? „Man gewöhnt sich daran und irgendwann ist es Alltag“, sagt Tobias Kritz. Für den 36-Jährigen ist die Geräuschkulisse mittlerweile wie Einschlafmusik. „Ich selbst kann ohne Geräusche und Lichter fast nicht einschlafen, weil ich es von Kindesbeinen an so gewohnt bin.“

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Auch die Töchter Lilly und Lea finden Gefallen am Festalltag. Wenn sie vormittags mal nicht im Kindergarten sind, haben sie Spaß daran, ihre Eltern und Großeltern zu den Fahrgeschäften zu begleiten und bei Kleinigkeiten mit anzupacken.

Wasen als riesiger Abenteuerspielplatz und Zuhause auf Zeit

Dennoch versuchen die Erwachsenen, gemeinsame Zeit mit den Kindern auch außerhalb des Wasengeländes zu verbringen. „Da gehen wir auch mal in die Wilhelma oder auf den Spielplatz“, erzählt Claudia Kritz. Gleichzeitig ist auch der Wasen für die Sechsjährigen genau das: ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. „Da muss man gar nicht großartig weggehen, die Kinder haben hier viel Spaß“, so Vater Tobias Kritz.

Im September beginnt für Lilly und Lea der Ernst des Lebens – sie werden eingeschult. Claudia Kritz, die den Spagat zwischen Schule und Festalltag bei ihren Söhnen bereits miterlebt hat, beschreibt diesen neuen Lebensabschnitt als Herausforderung – gerade, wenn es ums Lernen im Wohnwagen geht, während draußen der Wasen-Trubel tobt.

Schaustellerin: Habe noch nie gedacht, ich würde jetzt lieber im Büro sitzen

Trotz aller Hürden schätzt die Familie es, sich gegenseitig immer um sich und so gleichzeitig mehr Zeit füreinander zu haben. „Das ist das Schöne an unserem Beruf und wir sind stolz, dass unsere Kinder in diese Fußstapfen treten“, so Claudia Kritz. ﻿

Ob sie mit einem Leben außerhalb der Schaustellerei tauschen würde? „Nein“, da ist sich die ganze Familie einig. Es gebe immer Höhen und Tiefen, aber die könne man gemeinsam meistern, sagt Claudia Kritz. Schwiegertochter Carina wird da noch deutlicher. „Ich habe noch nie auch nur einen Tag in meinem Leben gehabt, an dem ich dachte, ich würde jetzt lieber im Büro sitzen.“ Denn der Wasen, der ist für die Familie nicht nur Arbeitsplatz, sondern ein Zuhause auf Zeit – geprägt von Tradition, Gemeinschaft und einem ganz besonderen Lebensgefühl.