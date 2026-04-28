Stuttgarter Frühlingsfest: Zuhause auf Zeit im Wohnwagen – so lebt Schaustellerfamilie Kritz auf dem Wasen

„Der Wohnwagen ist schon ein Stück Zuhause“, sagt Claudia Kritz. Seit über 40 Jahren betreiben sie und ihr Mann Thomas Kritz Fahrgeschäfte auf dem Cannstatter Wasen und auf Volksfesten in ganz Baden-Württemberg. Die Familientradition reicht jedoch noch viel weiter zurück – kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Thomas’ Vater Karl Kritz den Betrieb. 2002 übernahm Thomas Kritz. Heute sind auch die Söhne Marko und Tobias gemeinsam mit Ehefrau Carina Hohlfeld sowie den sechsjährigen Zwillingen Lilly und Lea Teil des Familienbetriebs und führen ihre eigenen Geschäfte auf dem Wasen.