Stuttgarter Frühlingsfest Zwei Schläge, das Bier fließt, auf dem Wasen wird bis Mai gefeiert
Das Stuttgarter Frühlingsfest hat begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein waren am Samstag die Zelte und der Platz schon gut gefüllt.
Das Stuttgarter Frühlingsfest hat begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein waren am Samstag die Zelte und der Platz schon gut gefüllt.
Der Mitarbeiter des Tages? Bei allem Respekt vor Wasenbürgermeister Thomas Fuhrmann und seiner Schlagkraft, aber der kann beim Frühlingsfest nur Petrus heißen. Die Sonne ließ er scheinen, angenehm temperiert, warm, nicht zu heiß. Besser geht es nicht. So waren beim Auftakt am Samstag recht schnell nicht nur die Zelte gefüllt, sondern auch der Platz gut besucht.