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Stuttgarter Gastrobetriebe Google zeigt gelöschte Nutzer-Bewertungen – aber nicht alle

Stuttgarter Gastrobetriebe: Google zeigt gelöschte Nutzer-Bewertungen – aber nicht alle
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Google zeigt seit kurzem einen Hinweis auf, wenn auf dem Google-Maps-Profil eines Unternehmens Bewertungen wegen „Diffamierung“ entfernt wurden (Symbolbild). Foto: Nico Tapia/dpa-tmn/dpa

Google Maps zeigt seit kurzem an, wo wie viele Rezensionen verschwinden. Doch unsere Analyse legt nahe: Was die Nutzer als Hinweis sehen, ist nicht immer vollständig.

Wenn auf Google Maps Nutzerbewertungen gelöscht werden, zeigt Google seit kurzem einen Hinweis an – zum Beispiel bei mehr als 200 Stuttgarter Restaurants und Bars. Doch in mehreren Fällen sind weit mehr Bewertungen verschwunden, als Google selbst angibt. Das Phänomen von massenhaft verschwundenen, teils gezielt gelöschten Bewertungen ist offenbar größer, als die Plattform selbst darstellt. Das zeigen Daten zu hunderten verschwundenen Bewertungen, die unsere Redaktion im Lauf des letzten Jahres für Stuttgarter Gastrobetriebe gesammelt hat.

 

In mehreren Fällen zeigt Google zwar eine Zahl von Bewertungen an, die im letzten Jahr wegen „Diffamierung“ gelöscht worden seien – doch die Analyse unserer Redaktion zeigt, dass allein zwischen Juni und Oktober 2025 bei einigen betroffenen Betrieben eine viel höhere Zahl an Nutzerbewertungen verschwunden ist.

Stuttgarter Gastro: Über 200 gelöschte Bewertungen werden nicht ausgewiesen

Besonders stark betroffen ist unter anderem die Cafébar Tatti in der Stuttgarter Innenstadt. So zeigt Google Maps öffentlich einsehbar an, dass unter dem Profil in den letzten 365 Tagen zwischen 51 und 100 Bewertungen wegen „Diffamierung“ gelöscht wurden. Die Datenauswertung unserer Zeitung ergibt allerdings, dass zwischen Juni und Oktober im letzten Jahr insgesamt 303 Bewertungen verschwunden sind - zumeist negative mit einem oder zwei von fünf Sternen. Über den Fall hatten wir bereits im August 2025 berichtet. Aktuell stehen auf dem Profil noch etwas mehr als 800 einsehbare Bewertungen, im vergangenen Jahr waren es zeitweise über 1000. Auf Anfrage unserer Redaktion äußerten sich die Betreiber nicht, auch im August wollten sie sich nicht öffentlich zu den verschwundenen Bewertungen äußern.

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Im Fall des türkischen Restaurants Dedemoğlu in Stuttgart-Feuerbach ist die Differenz noch drastischer. Google gibt an, binnen eines Jahres nur eine Bewertung wegen „Diffamierung“ gelöscht zu haben. Laut den Daten, die unsere Redaktion erhoben hat, sind zwischen Juni und Oktober 2025 jedoch insgesamt 419 Bewertungen verschwunden, die meisten zwischen einem und drei Sternen. Auch über diesen Fall hatten wir bereits berichtet. Aktuell hat das Restaurant noch über 2600 Bewertungen, im vergangenen Sommer waren es zeitweise über 3000. Wie es zu den Löschungen kam, bleibt offen, auch hier will sich der Betreiber auf Anfrage nicht öffentlich äußern.

Wie oft mehr gelöscht wird, als Google anzeigt, lässt sich nicht genau beziffern, da die Auswertung unserer Redaktion nicht das gesamte Jahr abdeckt. Sicher belegen lassen sich Abweichungen für mehr als ein Dutzend Gastrobetriebe. Darüber hinaus zeigt Google bei einem halben Dutzend weiterer Betriebe gar keinen Hinweis an, bei denen unsere Analyse jedoch mindestens fünfzig, teils über 100 verschwundene Bewertungen innerhalb weniger Monate dokumentiert. Über einige Fälle hatten wir bereits berichtet, in einem Fall hatte eine Gastronomin bestätigt, Bewertungen selbst bei Google gemeldet zu haben.

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Warum zeigt Google weniger gelöschte Rezensionen an, als tatsächlich verschwunden sind?

Google zeigt nur an, wie viele Bewertungen wegen dem Vorwurf der „Diffamierung“ gelöscht wurden. Offenbar gibt es auch andere Wege, über die Bewertungen in großem Stil verschwinden können. Welche das sind, lässt sich nur mutmaßen: Zum Beispiel können Bewertungen auch aus anderen rechtlichen Gründen gemeldet werden, oder weil sie gegen Googles Hausregeln verstoßen – ohne ihnen direkt vorzuwerfen, sie seien illegale Verleumdung. Auch Google selbst kann Bewertungen entfernen, äußert sich aber nicht zu Einzelfällen. Dass Google nicht immer das ganze Bild zeigt, bestätigt ein Sprecher auf Anfrage: „Es gibt viele Gründe, warum eine Bewertung entfernt werden kann.“

„Es gibt viele Gründe, warum eine Bewertung entfernt werden kann.“

Ein Google-Sprecher

Häufig geht es in der Debatte um den Vorwurf der „Diffamierung“. Durch die Rechtslage in Deutschland kann er sehr leicht und oft genutzt werden, um Bewertungen anzugreifen: Google nimmt so gemeldete Bewertungen erst einmal offline. Wer nicht widerspricht und Belege einreicht, dessen Rezension ist weg - egal, ob sie tatsächlich verleumderisch war oder nicht. Inwieweit Google mit Bewertungen genauso umgeht, die aus anderen Gründen gemeldet wurden, ließ der Sprecher auf Anfrage unbeantwortet.

Wie wir recherchieren

Daten
Die Auswertung basiert einerseits auf den Löschhinweisen, die Google seit Ende April selbst auf betroffenen Google-Maps-Profilen anzeigt und die eine grobe Spanne angeben, wie viele Rezensionen wegen „Diffamierung“ entfernt wurden. Andererseits haben wir im vergangenen Jahr über mehrere Monate hinweg selbst die Bewertungen für hunderte Gastrobetriebe analysiert und verschwundene dokumentiert.

Recherche
Unsere Redaktion recherchiert seit einem Jahr zu Bewertungen auf Google Maps und zur „Löschindustrie“ – auch anhand von Hinweisen unserer Leserinnen und Leser. Mehr zu unseren Recherchen finden Sie in diesem Artikel.

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