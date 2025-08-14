Stuttgarter Gastronomen: Warum verschwinden schlechte Google-Bewertungen?

Für Bars, Clubs und Restaurants sind sie ein Aushängeschild: Die Bewertungen, die Gäste auf dem Google-Kartendienst Maps hinterlassen. Der Anreiz ist groß, sein Image auf der Plattform zu pflegen und negative Bewertungen loszuwerden. Deutschlandweit beklagen Onlinenutzer immer wieder, dass Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen Bewertungen der Nutzer pauschal anzweifeln – und in Stuttgart wie auch in anderen Städten wurde bereits über Gastronomen berichtet, die sich gegen schlechte Rezensionen wehren, die sie unfair finden.