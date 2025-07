Die Stadt Stuttgart erinnert an die 192 unter Nazi-Oberbürgermeister Karl Strölin ausgestoßenen Bediensteten und stellt sich damit ihrer historischen Verantwortung.

Jan Sellner 15.07.2025 - 19:11 Uhr

„Was fällt Euch hier auf?“ So lautete die Standardfrage, wenn Harald Stingele vom Lern- und Gedenkort Hotel Silber und Marc Schmitt vom Stadtjugendring mit Jugendlichen im 1. Stock des Stuttgarter Rathauses vor der Ahnengalerie der Stuttgarter Oberbürgermeister standen. Die Antwort der Jungen lautete meist: „Hier hängen nur Männer!“ Das stimmt. Doch noch etwas anderes sticht ins Auge. Es gibt eine Lücke. Nach Karl Lautenschlager und vor Arnulf Klett, also zwischen 1933 und 1945, so der optische Eindruck, hatte Stuttgart keinen Oberbürgermeister – was nicht stimmt, denn auch in jener Zeit gab es ein Stadtoberhaupt: Karl Strölin (1890-1963), in dem Stingele den „Zerstörer der Demokratie in Stuttgart“ sieht. Unter seiner Regie sei die kommunale Verwaltung zerschlagen worden. Fabian Mayer, der heutige Erste Bürgermeister, nennt Strölin einen überzeugten Nationalsozialisten, der das Rathaus zum „Instrument nationalsozialistischer Herrschaft und ideologischer Durchdringung“ gemacht habe. In der Ahnengalerie im Rathaus wurde er jedoch stillschweigend ausgespart.