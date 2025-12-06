Die Lautsprecher-Musik in der Arnulf-Klett-Passage ist umstritten. Im Video erklären wir, wozu die Musik dienen soll und wie Klassik in Dauerschleife vor Ort ankommt.
06.12.2025 - 09:30 Uhr
Sie ist nicht zu überhören – die klassische Musik, die in der Arnulf-Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof in Dauerschleife aus Lautsprechern an der Decke schallt. Wer auf dem Weg zur Bahn ist oder die Passage durchquert, kommt an Stücken von Komponisten wie Johann Sebastian Bach und Richard Wagner nicht vorbei.