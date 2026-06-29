Ein Stellwerksausfall bremst den Bahnverkehr in Stuttgart. Züge werden umgeleitet und halten statt in Stuttgart an benachbarten Bahnhöfen.

Der Bahnverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof ist gestört. Grund dafür ist eine Störung eines Stellwerks in Stuttgart. „Ein defektes Stellwerk in Stuttgart Hbf beeinträchtigt den Zugverkehr. Die Züge halten am nächsten Bahnhof oder werden nach Möglichkeit umgeleitet“, heißt es in der Online-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn bei Zügen, die eigentlich in Stuttgart halten sollten.

„Der Halt Stuttgart Hbf kann entfallen. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen“, schreibt die Bahn und empfiehlt Reisenden ihre Verbindung „kurz vor der Abfahrt des Zuges“ zu prüfen. Seit 11.45 Uhr können vereinzelt Züge in den Hauptbahnhof einfahren.

Nach Angaben eines Bahnsprechers ist das Problem um 10.45 Uhr aufgetreten. Eine halbe Stunde später konnten zumindest auf offener Strecke angehaltene Züge zu anderen Bahnhöfen umgeleitet werden. Noch arbeite man mit Hochdruck an der Fehlerbehebung.

Notfallkonzept bei der S-Bahn

Auch die Stuttgarter S-Bahn ist von der Störung betroffen. Alle S-Bahnen sind nur im Halbstundentakt unterwegs und die Linien wurden zweigeteilt oder gekürzt. Die S 1 fährt zwischen Kirchheim/Teck und Bad Cannstatt sowie zwischen Stuttgart-Vaihingen und Herrenberg. Die S 2 fährt in den Abschnitten Schorndorf – Waiblingen und Filderstadt – Stuttgart-Vaihingen. Die S 3 pendelt nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt, die S 4 nur zwischen Backnang und Zuffenhausen. Die S 5 fährt im Abschnitt Bietigheim – Stuttgart-Feuerbach. Die S6 ist zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen unterwegs, die S 60 pendelt zwischen Renningen und Böblingen.