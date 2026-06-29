Ein Stellwerksausfall bremst den Bahnverkehr in Stuttgart. Züge werden umgeleitet und halten statt in Stuttgart an benachbarten Bahnhöfen.
29.06.2026 - 11:41 Uhr
Der Bahnverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof ist gestört. Grund dafür ist eine Störung eines Stellwerks in Stuttgart. „Ein defektes Stellwerk in Stuttgart Hbf beeinträchtigt den Zugverkehr. Die Züge halten am nächsten Bahnhof oder werden nach Möglichkeit umgeleitet“, heißt es in der Online-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn bei Zügen, die eigentlich in Stuttgart halten sollten.