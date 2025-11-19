Stuttgarter Haushaltsloch Noch mehr Kürzungen – die „Giftliste“ der Stadt im Detail
19.11.2025 - 06:00 Uhr
Dass da noch mehr kommen musste, war klar, denn der erste Entwurf zum Stuttgarter Doppelhaushalt 2026/27 war trotz langer Streichlisten längst noch nicht ausgeglichen. Das Regierungspräsidium drohte der Stadt, die Planung nicht zu genehmigen. Nun liegt unserer Redaktion eine Liste vor, die geplante Einsparungen, Gebühren- und Steuererhöhungen von rund 224 Millionen Euro in zwei Jahren über alle Ämter der Stadt hinweg auflistet.