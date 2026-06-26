Es ist ein trauriger Jahrestag: Seit genau einem Jahr sitzt der Gründer der Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp, Serkan Eren, im Iran fest. Jetzt gibt es ein Update von Stelp.
26.06.2026 - 15:17 Uhr
Es ist viel passiert, seit Serkan Eren im Iran verschwunden ist. Einen Krieg gegen die USA hat das Land hinter sich, derzeit gibt es einen wackeligen Frieden mitsamt zähen Verhandlungen. Nur: Im Falle des Gründers der Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp hat sich seither nichts Wesentliches getan. Noch immer sitzt er im Gefängnis.