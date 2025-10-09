Stuttgarter Illustrator: Florian Bayer von der Merz-Akademie macht „Katzentage“ zum Bestseller

Es ist Anfang Oktober, und die Semestereinführungen an der Merz Akademie sind in vollem Gange. Studierende streifen durch die Gänge, während Florian Bayer (44) gerade von einer der ersten Veranstaltungen zurückkommt. Doch nicht nur das akademische Leben geht wieder los: Der Professor für visuelle Kommunikation hat zurzeit allen Grund, sich zu freuen: Seit kurzem steht der Roman „Katzentage“, für den er die Illustrationen gemacht hat, auf der Spiegel-Bestsellerliste; ein schönes Buch voller starker Bilder, in allen Farben. Ganze Seiten umfassend schmücken sie den neuesten Roman von Ewald Arenz („Alte Sorten“, „Der große Sommer“). Es ist selten, dass ein Erwachsenenroman so umfangreich bebildert ist. Bei Kinder- und Jugendbüchern sei das normal, doch hier ist es etwas Besonderes, erzählt er.