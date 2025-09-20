Für die nächste Wahl zum Stuttgarter/in des Jahres werden Ehrenamtler gesucht: Werden Sie Pate und nennen Sie uns einen Menschen, der unbedingt gewürdigt werden sollte.
Andreas Haas, Mitglied des Vorstands der Stuttgarter Volksbank, zeigt sich beeindruckt von den vielen Stuttgarterinnen und Stuttgartern, die sich bürgerschaftlich engagieren: „Dass in der leistungsorientierten Gesellschaft, in der Zeit eine so große Rolle spielt, sich so viele Menschen trotz der Belastung aus Familie und Beruf in den Dienst der Allgemeinheit stellen, verdient großen Respekt.“ Haas ist Juror beim Ehrenamtspreis Stuttgarter/Stuttgarterin des Jahres, den die beiden Stuttgarter Zeitungen und die Volksbank Stuttgart jährlich ausschreiben. Die Volksbank stellt das Preisgeld bereit, das im vergangenen Jahr um weitere 3000 Euro auf jetzt insgesamt 15 000 Euro aufgestockt wurde.