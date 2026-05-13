Am 16. Mai verwandelt sich die Innenstadt in eine Bühne für regionale Landwirtschaft. Mit Talkrunden, Mitmachaktionen und internationalen Gästen.
13.05.2026 - 09:12 Uhr
Die Innenstadt verwandelt sich am Samstag, 16. Mai, in eine Bühne für regionale Landwirtschaft: Beim ersten bundesweiten „Tag des Wochenmarktes" öffnet Stuttgart von 10 bis 15 Uhr seine zentrale Marktachse für ein Festival rund um Frische, Nachhaltigkeit und bewussten Konsum. Marktplatz, Kirchstraße und Schillerplatz werden dabei zum Treffpunkt.