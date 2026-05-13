Die Innenstadt verwandelt sich am Samstag, 16. Mai, in eine Bühne für regionale Landwirtschaft: Beim ersten bundesweiten „Tag des Wochenmarktes" öffnet Stuttgart von 10 bis 15 Uhr seine zentrale Marktachse für ein Festival rund um Frische, Nachhaltigkeit und bewussten Konsum. Marktplatz, Kirchstraße und Schillerplatz werden dabei zum Treffpunkt.

Stuttgart macht den Auftakt: Als Gastgeber der offiziellen Eröffnung empfängt die Stadt internationale Gäste aus Wirtschaft, Verbänden und Politik. „Unsere Wochenmärkte sind weit mehr als Orte des Einkaufs – sie sind Treffpunkte, Versorger und ein wichtiger Teil der regionalen Identität", betont Thomas Lehmann, Geschäftsführer der Märkte Stuttgart GmbH und Vorstand im Bundesverband der Frischemärkte. Der Aktionstag solle die Bedeutung regionaler Wertschöpfungsketten wieder stärker ins Bewusstsein rücken.

Mitmachangebote, Puzzle und Traktoren

Um 7 Uhr beginnt der Wochenmarkt auf dem Markt- und dem Schillerplatz. Offiziell geht es dann um 10 Uhr los: Auf dem Marktplatz gibt es auf der Bühne verschiedene Talkrunden. Expertinnen und Experten diskutieren über Ernährung, Klima und Regionalität. Mit dabei: Isabel Kling, Ministerialdirektorin im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, sowie David Catterall vom britischen Marktverband NABMA.

Der Landesbauernverband bietet Mitmachangebote an. Unter dem Motto „Zukunftsbauer meets Kids“ gibt es unter anderem ein Würfelpuzzle, Trettraktoren und ein Smoothie-Bike. Gleichzeitig stehen Landwirtinnen und Landwirte für Gespräche zur Verfügung und geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Ein Anziehungspunkt könnte auch das Kochmobil der Naturpark-Kochschule sein. Hier können Kinder selbst aktiv werden und erleben, wie aus regionalen Zutaten gesunde Gerichte entstehen. Zudem lädt die Stadtbibliothek zum kreativen Gärtnern ein – aus leeren Tetra Paks werden Pflanztöpfe, aus Tonpapier bunte Sommergirlanden.