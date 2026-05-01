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  4. Pflanzen Kölle ist im Königsbau eingezogen

Stuttgarter Innenstadt Pflanzen Kölle ist im Königsbau eingezogen

Stuttgarter Innenstadt: Pflanzen Kölle ist im Königsbau eingezogen
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CEO Markus Kallen (l.) und Marketing-Leiter Koray Altintas waren zur Eröffnung am Donnerstag vor Ort. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Schnittblumen, Zierpflanzen und Seidenblumen: Zunächst wird Pflanzen Kölle für ein Jahr auf rund 100 Quadratmetern mitten in der Stuttgarter Innenstadt zu finden sein.

Eine herzliche Begrüßung an der Tür, ein Lächeln und ein Willkommensgetränk: Zur Eröffnung der neuen Räumlichkeiten im Königsbau zeigte sich Pflanzen Kölle am Donnerstag von seiner besten Seite. Und die potenziellen Kundinnen und Kunden nahmen das neue Angebot in der Innenstadt gerne an.

 

Im Gegensatz zu den großen Centern in Fellbach und Stuttgart-Zuffenhausen ist die Produktpalette am Schlossplatz übersichtlicher. Auf den rund 100 Quadratmetern im Unter- und Erdgeschoss liegt der Schwerpunkt auf Schnittblumen, Zierpflanzen und Seidenblumen. Auch das eine oder andere Geschenk lässt sich dort finden.

Kleine Mengen Erde zum Mitnehmen

Marianne Hübner war mit ihrem ersten Besuch auf jeden Fall sehr zufrieden: „Schön, dass der Laden hier in zentraler Lage aufgemacht hat. Ich werde sicherlich öfter mal vorbeischauen“, sagt die 55-Jährige und zieht weiter. Im Gepäck hat sie zwei neue Pflanzen und Dünger. Auch Erde hätte sie in der neuen Filiale bekommen, aber alles in geringen Mengen, damit die Kundinnen und Kunden den Einkauf auch tragen können. Fünf- bis Zehn-Liter-Säcke gibt es im Untergeschoss. Bezahlt wird aktuell ausschließlich bargeldlos.

Im Untergeschoss gibt es unter anderem Dünger, Erde und Seidenblumen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wie lange Pflanzen Kölle die ehemaligen Räumlichkeiten des Auktionshauses Eppli bespielen wird, ist noch unklar. Der Mietvertrag läuft erst einmal bis Ende Mai 2027. „Wir haben uns bewusst für Stuttgart und die gut frequentierte Königstraße entschieden, um noch näher bei den Kundinnen und Kunden zu sein“, sagt Markus Kallen, der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Pflanzen Kölle. Nach dem zweiten Teil der Eröffnungsfeierlichkeiten am Samstag, 2. Mai, und dem Muttertag am 10. Mai werde man schon sehen können, wie das Angebot angenommen wird. „Am Ende entscheidet die Kundschaft wie es weitergeht“, sagt Kallen.

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