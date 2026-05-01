Stuttgarter Innenstadt Pflanzen Kölle ist im Königsbau eingezogen
Schnittblumen, Zierpflanzen und Seidenblumen: Zunächst wird Pflanzen Kölle für ein Jahr auf rund 100 Quadratmetern mitten in der Stuttgarter Innenstadt zu finden sein.
Schnittblumen, Zierpflanzen und Seidenblumen: Zunächst wird Pflanzen Kölle für ein Jahr auf rund 100 Quadratmetern mitten in der Stuttgarter Innenstadt zu finden sein.
Eine herzliche Begrüßung an der Tür, ein Lächeln und ein Willkommensgetränk: Zur Eröffnung der neuen Räumlichkeiten im Königsbau zeigte sich Pflanzen Kölle am Donnerstag von seiner besten Seite. Und die potenziellen Kundinnen und Kunden nahmen das neue Angebot in der Innenstadt gerne an.