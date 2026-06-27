Stuttgarter Innenstadt Wohin mit den Kindern bei dieser Hitze?
Der Indoorspielplatz an der Schulstraße reagiert auf die hohen Temperaturen und kühlt seine zwei Stockwerke auf 21 Grad.
Der Indoorspielplatz an der Schulstraße reagiert auf die hohen Temperaturen und kühlt seine zwei Stockwerke auf 21 Grad.
Drinnen ist es zu warm, draußen schier nicht auszuhalten. Bis auf 37 Grad Celsius soll das Thermometer am heutigen Samstag in Stuttgart klettern. Das Gesundheitsamt warnt vor Dehydrierung und Kreislaufproblemen. Besonders gefährdet seien ältere Menschen, Schwangere, chronisch Kranke und Kinder.