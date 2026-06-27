Stuttgarter Innenstadt: Wohin mit den Kindern bei dieser Hitze?

Drinnen ist es zu warm, draußen schier nicht auszuhalten. Bis auf 37 Grad Celsius soll das Thermometer am heutigen Samstag in Stuttgart klettern. Das Gesundheitsamt warnt vor Dehydrierung und Kreislaufproblemen. Besonders gefährdet seien ältere Menschen, Schwangere, chronisch Kranke und Kinder.

Letztere haben „ein ungünstiges Verhältnis von Körperoberfläche zu Körpergewicht“. Dadurch würden sie bei Hitze mehr Wärme aufnehmen, was sie schneller überhitzen ließe. Und oft würden Kinder nicht rechtzeitig erkennen, dass sie durstig sind oder überhitzen. Sie spielen und toben weiter, ohne Pausen einzulegen – das erhöht das Risiko für Hitzschlag oder Kreislaufprobleme. Die Stadt empfiehlt ausreichend zu trinken, Hitze zu meiden und auf Mitmenschen zu achten.

Doch wohin, bei diesen Voraussetzungen? Eine Option in der Stuttgarter Innenstadt ist der Indoorspielplatz in der Schulstraße. „Wir sind auf beiden Ebenen durchgehend bei 21 Grad klimatisiert“, betont Geschäftsführer Andreas Burz. „Wenn der Deutsche Wetterdienst eine Tageshöchsttemperatur von mehr als 30 Grad meldet, können unsere Gäste bei einer Buchung von zwei Stunden auch so lange bleiben wie sie wollen.“

Im Erdgeschoss warten 500 Quadratmeter für Mädchen und Buben im Alter bis drei Jahren. Auf Fahrzeugen können Waldwege befahren, Höhlen untersucht und Murmeln auf die Reise geschickt werden. Zudem kann man im Schatten von Fliegenpilzen malen und basteln. Eltern können mitmachen oder sich in Sichtweite niederlassen, um im Eltern-Café eine Auszeit zu nehmen.

1Im ersten Obergeschoss sind Geräte für die älteren Kinder zu finden. Foto: Lichtgut

Weitere 500 Quadratmeter stehen für Kinder bis etwa neun Jahren im ersten Obergeschoss zur Verfügung. Hier wird geklettert, eine Bärenhöhle samt Wasserfall untersucht, geschaukelt oder in einem Spinnennetz gespielt. Unter einem Baum kann gelesen oder eine Pause eingelegt werden. Hier finden auch immer wieder Veranstaltungen statt - wie Plätzchen backen oder Zaubershows.