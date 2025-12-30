Das Jahr 2025 ist schon bald Geschichte. Zeit, auf die vergangenen zwölf Monate der Stuttgarter Kickers zurückzublicken. Wir präsentieren Schlüsselmomente in unserer Bildergalerie.

Jürgen Frey 30.12.2025 - 12:00 Uhr

Es gab schon aufregendere Jahre in der Vereinsgeschichte der Stuttgarter Kickers als 2025. Doch vor allem einer konnte sich über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen: Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport des Fußball-Regionalligisten. Offiziell hatte er als Nachfolger von Marc Stein am 1. Janaur 2025 seinen ersten Arbeitstag – und gleich zu Beginn seiner Amtszeit musste der 58-Jährige ein paar personelle Aufräumarbeiten im Kader verrichten. Logischerweise immer im Blick: Die finanziellen Rahmenbedingungen.