Stuttgarter Kickers Ab nach Dakar – darum fehlte Abdoulie Mboob zum Trainingsauftakt
Die Blauen und der Stürmer mit Wurzeln in Gambia kämpfen weiter um eine Aufenthaltserlaubnis und damit um die Spielgenehmigung. So ist der aktuelle Stand.
Die Blauen und der Stürmer mit Wurzeln in Gambia kämpfen weiter um eine Aufenthaltserlaubnis und damit um die Spielgenehmigung. So ist der aktuelle Stand.
Er wäre ein weiterer Neuzugang. Denn der in der vergangenen Winterpause verpflichtete Abdoulie Mboob kam bisher in keinem Pflichtspiel des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers zum Einsatz - da dem Offensivmann die Spielgenehmigung fehlt. Doch beim Trainingsauftakt am Sonntag im ADM-Sportpark war der 24-Jährige nicht dabei.