Stuttgarter Kickers: Ab nach Dakar – darum fehlte Abdoulie Mboob zum Trainingsauftakt

Er wäre ein weiterer Neuzugang. Denn der in der vergangenen Winterpause verpflichtete Abdoulie Mboob kam bisher in keinem Pflichtspiel des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers zum Einsatz - da dem Offensivmann die Spielgenehmigung fehlt. Doch beim Trainingsauftakt am Sonntag im ADM-Sportpark war der 24-Jährige nicht dabei.

Der Grund: Mboob hält sich seit dem 15. Juni in Dakar auf. In der Hauptstadt des Senegals ist die dortige deutsche Botschaft auch zuständig für Konsular-Angelegenheiten, die Gambia – das benachbarte Heimatland von Mboob – betreffen. Der Fußballer hat sämtliche in Deutschland zusammengetragenen Unterlagen dabei (Ausbildungsvertrag, Bescheinigung über Sprachkenntnisse und vieles mehr).

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Er hat diese in Dakar vorgelegt und benötigt nun die förmliche Billigung der Botschaft, damit er alle Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis erfüllt, die dann von der deutschen Ausländerbehörde erteilt wird. Sind alle Formalitäten erledigt, hätte Mboob eine Arbeitserlaubnis in Deutschland und am Ende die Spielgenehmigung für die Regionalliga. Eine Ausbildungsstelle in Stuttgart hat er bereits seit vielen Wochen sicher.

„Abdoulie Mboob hat inzwischen eine Ausbildungsstelle gefunden“, bestätigen die Kickers auf ihrer Homepage. Weiter heißt es: „Derzeit laufen weiterhin die notwendigen behördlichen Verfahren, damit er die entsprechende Aufenthaltsberechtigung erhält und seine Ausbildung aufnehmen kann. Der Spieler befindet sich deshalb aktuell in Dakar. Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, liegen auch die Voraussetzungen für seine Spielberechtigung vor. Der Verein begleitet den gesamten Prozess intensiv. Da es sich um laufende behördliche Verfahren handelt, können derzeit keine weiteren Details veröffentlicht werden. Die Stuttgarter Kickers hoffen gemeinsam mit Abdoulie Mboob auf eine zeitnahe positive Entscheidung.“

Was zeitnah bedeutet, kann derzeit keiner seriös beurteilen. Feste Fristen in solch einem Verfahren gibt es nicht, die Behörden haben zig Fälle zu bearbeiten. Es kann Tage, Wochen, im schlimmsten Fall auch noch länger dauern.