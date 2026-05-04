Die Anstoßzeit für das WFV-Pokal-Finale der Stuttgarter Kickers gegen die SG Sonnenhof Großaspach steht fest. Das Duell am 23. Mai wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Das „Vorspiel“ in der Fußball-Regionalliga ist schon seit Saisonbeginn fix terminiert. Am letzten Spieltag treffen die Stuttgarter Kickers und Meister SG Sonnenhof Großaspach am 16. Mai um 14 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau aufeinander. Jetzt steht auch fest, wann das Duell der beiden Teams eine Woche später an gleicher Stelle im WFV-Pokal-Finale angepfiffen wird: Am 23. Mai geht es um 15.30 Uhr los.

Das württembergische Pokalfinale gehört somit zur dritten Teilkonferenz und wird live bei Das Erste (ARD) übertragen. Der Finaltag der Amateure mündet ab 18.55 Uhr nahtlos in die Vorberichterstattung zum DFB‑Pokalfinale der Männer, das um 20 Uhr zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.

Die Blauen stehen gegen Titelverteidiger Großaspach zum achten Mal im WFV-Pokal-Finale. 2005, 2006 und zuletzt 2022 konnten sie den Cup gewinnen. Damals gab es vor 7300 Zuschauern den Sieg im Elfmeterschießen gegen den SSV Ulm 1846. 2023 verloren die Kickers dagegen das Endspiel vor 8507 Zuschauern im Elfmeterschießen gegen die TSG Balingen.

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Der Ticketverkauf beginnt Ende dieser Woche. Alle Infos gibt es dann online unter www.wuertfv.de/tickets