Die Anstoßzeit für das WFV-Pokal-Finale der Stuttgarter Kickers gegen die SG Sonnenhof Großaspach steht fest. Das Duell am 23. Mai wird um 15.30 Uhr angepfiffen.
04.05.2026 - 12:27 Uhr
Das „Vorspiel“ in der Fußball-Regionalliga ist schon seit Saisonbeginn fix terminiert. Am letzten Spieltag treffen die Stuttgarter Kickers und Meister SG Sonnenhof Großaspach am 16. Mai um 14 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau aufeinander. Jetzt steht auch fest, wann das Duell der beiden Teams eine Woche später an gleicher Stelle im WFV-Pokal-Finale angepfiffen wird: Am 23. Mai geht es um 15.30 Uhr los.