Stuttgarter Kickers Aufwärtstrend mit Kerem Arslan
Die Stuttgarter Kickers feiern den zweiten Sieg in Serie unter dem Interimstrainer, der vor der Vertragsverlängerung steht.
Die Stuttgarter Kickers feiern den zweiten Sieg in Serie unter dem Interimstrainer, der vor der Vertragsverlängerung steht.
Es besteht kein Grund, etwas überzubewerten. Der 5:1-Erfolg im WFV-Pokal-Halbfinale beim Verbandsligisten FC Holzhausen gehört für einen zwei Klassen höheren Club letztendlich in die Kategorie Pflichtsieg. Das 2:0 in der Fußball-Regionalliga gegen den FC 08 Homburg wäre mit Sicherheit anders ausgegangen, wenn das Gäste-Team von Trainer Roland Seitz seine vier glasklaren Torchancen genutzt hätte. Doch unterm Strich haben die Stuttgarter Kickers genau das erreicht, was sie mit der Trennung von Trainer Marco Wildersinn bewirken wollten: Sie sind mit Blick auf das so wichtige WFV-Pokal-Finale am 23. Mai (Anpfiff 15.30 Uhr) im Gazi-Stadion gegen die SG Sonnenhof Großaspach wieder zurück in der Erfolgsspur.