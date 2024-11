Es hat bis zum letzten Spieltag der Vorrunde gedauert, bis die Stuttgarter Kickers nach einem Sieg einen weiteren dreifachen Punktgewinn in der Fußball-Regionalliga folgen lassen: Mit dem 3:1 (1:0) beim KSV Hessen Kassel ist dies der Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn endlich gelungen.

„Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen und haben Kassel nach unserer Führung gut in Schach gehalten. Wir haben deutlich besseren Fußball gespielt als zuletzt“, sagte Wildersinn nach dem Spiel. Diesen Schwung wollen die Blauen jetzt in die neue Woche mitnehmen. Am kommenden Sonntag steht dann für die Kickers das nächste Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt II an. Im Ahorn Camp Sportpark zu Dreieich soll dann der nächste Dreier gefeiert werden. Ob das gelingt, können Sie hier auf unseren Seiten im Livestream verfolgen. Wir übertragen die Partie ab 13.45 Uhr live. Anpfiff ist um 14 Uhr. Dabei übernehmen wir die Bewegtbilder von leagues.football.

Bei Frankfurt läuft es nicht rund

In der vergangenen Saison verloren die Blauen bei der Eintracht denkbar knapp mit 0:1 – auch das Rückspiel im Gazi-Stadion ging mit 1:3 verloren. Zum Auftakt der aktuellen Saison konnten sich die Blauen mit 2:1 durchsetzen. Für die Zweitvertretung der SGE lief die Vorrunde alles andere als rund. Nach 17 Spieltagen haben die Hessen lediglich zwölf Punkte auf dem Konto – zuletzt verloren sie zuhause gegen Eintracht Trier mit 1:2. Nun wollen auch die Kickers bei der Eintracht jubeln und den dritten Sieg in Serie feiern.

