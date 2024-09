Seine beste Zeit hatte David Tomic beim VfB II. Nach einem vereinslosen Jahr startet der offensive Mittelfeldspieler einen Neuanfang bei den Stuttgarter Kickers. Das Spitzenspiel bei Kickers Offenbach ist für ihn etwas ganz Besonderes – aus guten Gründen.

Jürgen Frey 10.09.2024 - 06:00 Uhr

Bei einer Lücke im Lebenslauf wird allenthalben eine offene und ehrliche Kommunikation über die Gründe empfohlen. David Tomic hält sich daran, wenn es um sein vereinsloses Jahr in der Saison 2023/24 geht. „Ich habe mich ganz einfach verzockt“, redet der Neuzugang des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers nicht lange drumherum. Nach seinem Vertragsende beim Regionalligisten SGV Freiberg am 30. Juni 2023 schaute er nach oben: „Ich wollte in die dritte Liga reinrutschen, aber es hat sich dann einfach doch nicht das Passende ergeben.“