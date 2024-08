Das mit Spannung erwartete württembergische Regionalliga-Derby der Stuttgarter Kickers beim 1. Göppinger SV am sechsten Spieltag wurde verlegt: Es findet nun am Freitag, 30. August (19 Uhr), im Stadion an der Hohenstaufenstraße statt.

Jürgen Frey 09.08.2024 - 12:01 Uhr

Das württembergische Derby in der Fußball-Regionalliga zwischen dem 1. Göppinger SV und den Stuttgarter Kickers findet nun doch nicht am Sonntag, 1. September (14 Uhr), sondern am Freitag, 30. August (19 Uhr), statt. Darauf hatten sich die beiden Vereine geeinigt, nach dem grünen Licht durch die Polizei, stimmte die Liga dem Wunsch zu. Klar ist auch, dass die Partie im Göppinger Stadion an der Hohenstaufenstraße über die Bühne gehen wird.