Die Stuttgarter Kickers warten nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg in der Regionalliga. Ein Erfolg beim Bahlinger SC ist daher Pflicht. Wir übertragen die Partie live.

Johannes Röckinger 08.10.2024 - 10:41 Uhr

Es kriselt auf der Waldau. Seit vier Spielen warten die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest nun schon auf einen Sieg. Nach der enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim rutschten die Blauen in der Tabelle gar auf Platz neun ab – zu wenig für die Ansprüche in Degerloch. Für Trainer Marco Wildersinn und seine Kickers zählt daher am kommenden Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim Bahlinger SC nur ein Sieg.