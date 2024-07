Nun sollen auch in Homburg Punkte her – wir übertragen die Partie live

In der vergangenen Saison verpassten die Blauen in Homburg die große Chance, aufzusteigen. Am Samstag soll es besser laufen. Wir zeigen das Spiel live und in Farbe.

Johannes Röckinger 29.07.2024 - 17:47 Uhr

Die Stuttgarter Kickers sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am vergangenen Samstag besiegte die Elf von Neu-Trainer Marco Wildersinn Eintracht Frankfurt II mit 2:1 (0:0). „Ich freue mich über den Sieg. Diese Dramatik bei meinem ersten Spiel hätte ich nicht so gebraucht, dieses Spiel hat schon den einen oder anderen emotionalisiert und gefesselt, aber am Ende war es erfolgreich“, sagte der Coach nach der Partie. Für die Kickers trafen David Kammerbauer und Marcel Schmidts. Am Mittwoch geht es für die Blauen im WFV-Pokal beim FC Esslingen weiter.