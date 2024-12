Mit einem Sieg beim FC 08 Villingen wollen sich die Stuttgarter Kickers in die fast dreimonatige Regionalligapause verabschieden. Hält Trainer Marco Wildersinn am zuletzt veränderten System fest?

Wie heißt es so schön? Ein guter Schluss ziert alles. Wenn dazu noch danach fast drei Monate lang der Pflichtspielbetrieb ruht, gilt es umso mehr sich mit einem positiven Ergebnis zu verabschieden. „Wir wollen den Schwung mitnehmen. Ein Sieg wäre extrem wichtig. Und diese drei Punkte zu holen, muss auch unser Anspruch sein“, sagt Marco Wildersinn, der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers, vor der Partie an diesem Samstag (14 Uhr/MS Technologie-Arena) beim FC 08 Villingen. Es gilt den Schwung mitzunehmen aus den vergangenen acht Spielen, in denen es nur eine Niederlage gab (1:2 beim SC Freiburg II).

Wildersinn hat sich am Dienstagabend im Livestream die Nachholpartie des Aufsteigers und Schlusslichts gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz angeschaut. Wildersinns Eindruck nach der 1:3-Heimniederlage vor 554 Zuschauern: „Villingen hat sich schwer getan, Chancen herauszuspielen, die Aufstiegseuphorie, das Selbstvertrauen ist weg, aber sie werden gegen uns noch einmal alles reinhauen.“

Lesen Sie auch

Per Lockl ist wieder spielberechtigt. //Volker Müller

Besonders motiviert im Team von Interimstrainer Adam Adamos dürften die ehemaligen Blauen Ivo Colic (26), Eduard Heckmann (22) und Karlo Kuranyi (19) sein. Die beide früheren Kickers-Jugendspieler Heckmann und Kuranyi wurden gegen Fulda genauso eingewechselt wie Marcel Sökler. Der 33-jährige Torjäger, der den Kickers in seiner Karriere nicht nur einmal Schwierigkeiten bereitet hat, war nach überstandener Krankheit erstmals wieder am Ball.

Polauke und de Sousa operiert

Die Kickers haben personell keine großen Probleme. Die operierten Paul Polauke (Schulter) und Dennis de Sousa (Meniskus) stehen nicht zur Verfügung. Ansonsten sind alle an Bord. Auch der zuletzt angeschlagene Brian Behrendt kann wieder am Ball sein, genauso Per Lockl nach abgesessener Gelb-Sperre. Ob sie wieder in die Anfangself rücken, ist offen. Fest steht: Die Innenverteidigung mit Nyamekye Awortwie-Grant und Milan Petrovic hat gegen Homburg nichts anbrennen lassen und zu Null gespielt, die Doppel-Sechs mit Lukas Kiefer und David Tomic für Stabilität im Mittelfeld-Zentrum gesorgt.

Erstmals war Wildersinn durch den Ausfall von Lockl vom 4:3:3-System abgerückt und setzte auf ein 4:2:3:1-System. „Wir könnten auch mit Lockl mit zwei Sechsern spielen. Grundsätzlich haben beide System Vor- und Nachteile“, sagt Wildersinn. Ebenfalls auffallend: Das Anlaufen mit dem dynamischen Sinan Tekerci als hängende Spitze funktionierte besser, es konnten mehr Ballgewinne erarbeitet werden.

Mit welcher Grundordnung, mit welcher Anfangself auch immer: Die Kicker wollen mit einem weiteren Dreier für gute Stimmung bei der anschließenden Weihnachtsfeier in Degerloch sorgen. Am Dienstag kommt die Mannschaft dann letztmals in diesem Jahr zusammen, geplanter Trainingsstart 2025 ist am 13. Januar.

Ergebnisse und Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers 0:5 (WFV-Pokal), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V. (WFV-Pokal), FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n. V. (WFV-Pokal), Kickers – TSV Steinbach Haiger 5:1, Kickers Offenbach – Kickers 2:0, Kickers – FSV Frankfurt 0:1, SGV Freiberg – Kickers 2:2, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:2, Bahlinger SC – Kickers 1:3, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:2, Eintracht Trier – Kickers 0:6, SC Freiburg II – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 1:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 1:3, Eintracht Frankfurt II – Kickers 0:0, Kickers – FC 08 Homburg 3:0, FC 08 Villingen – Kickers (7. Dezember, 14 Uhr), Kickers – FC Gießen (21./22./23. Februar 2025). (jüf)