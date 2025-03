Ex-Profis der Stuttgarter Kickers Auf Spektakel getrimmt: Was Leon und Loris Maier an der Baller League reizt

Loris Maier spielt für Regionalligist TSV Aubstadt, Zwillingsbruder Leon für den VfR Aalen. Gemeinsam sind sie unter Trainer Julian Schieber in der Baller League am Ball. Was steckt hinter der auf Spektakel getrimmten Hallenfußballvariante? Was sagt der WFV dazu?