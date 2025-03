Es geht eng zu an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga. „Der vergangene Spieltag bestätigte, wie ausgeglichen alles ist, wie schnell es gehen kann“, sagt Marco Wildersinn. Der Trainer der Stuttgarter Kickers ist nach dem eigenen 3:0 gegen den 1. Göppinger SV und den Niederlagen der TSG Hoffenheim II (2:3 gegen den SGV Freiberg) und des FSV Frankfurt (2:3 beim Bahlinger SC) mit seiner Mannschaft auf drei Punkte an Spitzenreiter Kickers Offenbach herangerückt.

„Wir haben ein straffes Programm vor uns“

Am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Tabellen-Siebten TSV Steinbach Haiger wollen die Blauen ihre Chancen im Aufstiegsrennen weiter am Kochen halten und gleichzeitig zusätzliche Werbung für den ohnehin brisanten Heim-Knüller am 22. März (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen Kickers Offenbach machen. „Wir haben in den nächsten Wochen ein straffes Programm vor uns. Schon in Steinbach müssen wir am Limit spielen, um etwas zu holen“, sagt Wildersinn. Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht sieht das ganz genauso: „Wir spielen bei einem sehr guten Gegner. Es gilt, unsere Bestleistung abzurufen.“

Ob die Sinne nach dem Dämpfer im ersten Auswärtsspiel des Jahres beim FC-Astoria Walldorf (2:3) geschärft sind? „Sie waren immer geschärft. Wir haben dort einfach einen schwachen Tag erwischt. Vielleicht war bei dem einen oder anderen das Gefühl da, zu gut zu sein. Das darf nicht passieren“, meint der Chefcoach und fordert den uneingeschränkten Zusammenhalt: „Wenn es mal nicht läuft, muss man sich in diesen Phasen gegenseitig helfen, um wieder in die Spur zu kommen.“

Braig krank Mitte der Woche

Personell gibt es noch kleinere Fragezeichen. Stürmer David Braig meldete sich Mitte der Woche krank, Torwart Leon Neaime konnte nach der Blessur aus dem Göppingen-Spiel nur individuell trainieren, Christian Mauersberger, Paul Polauke und Oskar Hencke plagen Oberschenkelprobleme.

Wer im Sturmzentrum beginnt, ist nicht nur wegen des Krankheitszustands von Braig noch offen. Meris Skenderovic begann 2025 in allen drei Punktspielen, gegen Göppingen kam er bereits zur Halbzeit raus. „Er war sehr, sehr engagiert, hatte aber auch unglückliche Ballaktionen“, sagt Wildersinn. Wie die Chancen für Rückkehrer David Stojak stehen, der in Walldorf nach seiner Einwechslung noch den meisten Schwung brachte? „Es kann schnell gehen. Er ist ein robuster Stürmer mit Qualitäten in der Box und absolut eine Option.“

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Regionalliga

Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV 3:0, TSV Steinbach Haiger – Kickers (15. März, 14 Uhr), Kickers – Kickers Offenbach (22. März, 14 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (30. März, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (6. April, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (9. April, 19 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (12. April, 14 Uhr), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. April, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)