An diesem Sonntag findet die Auslosung des WFV-Pokal-Achtelfinales statt. Wir präsentieren die möglichen Gegner der Stutttgarter Kickers.
16.08.2025 - 06:00 Uhr
Welchen Gegner sich Marco Wildersinn wünscht? Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers sieht die Sache mit Blick auf das WFV-Pokal-Achtelfinale entspannt: „Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir mal ein Spiel gegen einen weiter unterklassigen Gegner hätten.“ Die ersten beiden Gegner waren ambitionierte Oberligisten. Die Hürden beim 1. Göppinger SV und beim VfR Aalen (jeweils 2:0) nahmen die Blauen souverän. Wildersinn: „Das waren durchaus starke Gegner, die unser Team haben wachsen lassen.“